Genthin ist im Laubfieber: Die Entsorgung der trockenen Blätter bleibt für die Bürger ein sensibles Thema.

Genthin l Das Wochenende steht bevor, und so mancher Mieter oder Hauseigentümer holt dann wieder den Rechen aus dem Geräteschuppen, um heruntergefallenes Laub zusammenzukehren. Am Wochenende werden die Big-Packs (oder auch Big Bag-Säcke) damit wieder besonders gefragt sein, weiß Christian Hering, Leiter des Genthiner Bauhofs, aus Erfahrung.

Die Bürger erwarten nach getaner Arbeit, dass bereits Anfang der Woche die gefüllten Big-Packs entleert werden. Meistens allerdings vergebens. Denn auf Montag und Dienstag entfielen die Hauptzeiten für die Kehrmaschine, erklärt Christian Hering. Sie könne leider nicht überall zur gleichen Zeit sein. „Wir arbeiten daran, die Abfuhr des Laubes zu optimieren“, kündigte er an.

Die Mitarbeiter des Bauhofs würden über die Leerung der Laubbehälter nach Erfahrung und Bedarf entscheiden, erklärt Sachgebietsleiter Peter Knobel.

Big Packs sind in Genthin ein sensibles Thema. Deshalb hat die Stadt die Säcke in diesem Jahr deutlich früher als sonst, schon Mitte September, entlang der kommunalen Straßen in der Stadt und in den Ortschaften angebracht. 150 an der Zahl, 50 mehr als im Vorjahr. Damit sei man Wünschen der Bürger nachgekommen, sagt Peter Knobel.

Im vergangenen Jahr fielen im Genthiner Stadtgebiet 80 Tonnen Laub zur Entsorgung an.

Zweige und Äste

Dennoch – die Sorge, ob in den nächsten Wochen mehr oder weniger Laub als üblich aus den Big-Packs mit dem Saugrohr der Kehrmaschine ausgesaugt werden muss, treibt weder den Sachgebietsleiter noch den Chef des Bauhofes in erster Linie an.

Sorgenfalten treibt ihnen vielmehr die unsachgemäße Nutzung der Big-Packs ins Gesicht. Wieder seien es Äste und Zweige, die in den Big-Packs zugleich mit dem Laub unbedacht entsorgt werden. Entlang der Jerichower Straße sei ein Big-Pack sogar massenhaft mit Heckenverschnitt befüllt worden. „Das ist ein Unding und bisher das krasseste Beispiel für eine zweckfremde Nutzung“, meint Christian Hering.

Sollten Zweige oder kleinere Äste beim Reinigen anfallen, könnten diese durchaus neben die Big-Packs gelegt werden. Dazu hatte die Verwaltung bereits mit dem Anbringen der Big-Packs geraten.

Kein Ort für Hausmüll

Aktuell beobachten die Mitarbeiter des Bauhofes, dass an den Big-Packs auch Hausmüll abgestellt werde. Der wird freilich vom Bauhof stehengelassen.

In den vergangenen Wochen konnte die Verwaltung relativ schnell auf Bürgerhinweise reagieren. Aus Genthin-Süd kam so die Information, dass eine Reihe von Big-Packs nicht fest genug an den Bäumen angebunden war. „Das ist schnell durchgestellt und behoben worden“, sagte Peter Knobel.

Verärgert meldete sich in der Redaktion ein Leser aus der Zeppelin-Straße am Lesertelefon, der sich in der vergangenen Woche darüber beschwerte, dass die Big-Packs übervoll seien und keine Abfuhr erfolgt sei. Eine Rückfrage bei Sachgebietsleiter Peter Knobel ergab, dass die Kehrmaschine wegen eines Defekts für einen Tag nicht eingesetzt werden konnte.

Blaue Säcke

Vor zwei Jahren wurde in Genthin und den Ortschaften mit den Big-Packs die Beseitigung des Laubes neu organisiert. So wurden durch die Stadt keine blauen Säcke mehr für das Sammeln des Laubes ausgeteilt.

Durch die Nutzung von Big-Packs entfiel die Zwischenlagerung der Laubsäcke auf den eigenen Grundstücken der Anwohner sowie die Ablagerung der blauen Säcke auf öffentlichen Flächen.