Herbstumzug mit mehr als 30 Festwagen in Kleinwusterwitz

Kleinwusterwitz - Der Herbst ist da und mit ihm die Zeit der Ernteumzüge, aber auch knackiges Herbstwetter. Das bekamen die Kleinwusterwitzer am langen Wochenende bei ihrem Umzug deutlich zu spüren. Gerade als sich der herbstlich geschmückte Zug in Bewegung setzen wollte, gab es einen kräftigen Regenschauer, der einen Großteil der Teilnehmer erstmal richtig begoss. Aber sofort danach kam die Sonne raus und so konnten auch plötzliche Windböen die Stimmung nicht mindern. So sei nun mal der Herbst, war die einhellige Meinung der Beteiligten.