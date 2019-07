Eine besondere Überraschung für die Genthiner Johanniter-Kita Max und Moritz, hatte kürzlich Heiko Heinrich.

Genthin l Die Überraschung war groß, als Heiko Heinrich kürzlich ein besonderes Blumenregal in der Kita Max und Moritz enthüllte. Bunte Glockenblumen, Veilchen und Margeriten waren in dem Regal dekorativ aufgebaut. Die Herkunft des Holzgestells war nicht mehr zu erkennen: „Das waren mal drei Paletten, die hochkant an den Seiten aneinander befestigt wurden“, erläuterte Heinrich.

Eltern und Kinder haben mitgeholfen

„Andere werfen die Paletten weg, ich mache etwas neues daraus“, fügte er mit einem Schmunzeln hinzu. Das Regal sei robust und kippsicher, so schnell falle es nicht um. Ein wichtiger Gedanke in einer Kindereinrichtung. Eine weitere Besonderheit sei gewesen, dass alle Eltern und Kinder der großen Gruppe, also die Kinder, die demnächst in die Schule kommen, mitgeholfen hätten.

„Wir haben unsere Hände in bunte Farben getaucht und einen Abdruck an die Wand gemacht“, berichtete ein künftiges Schulkind. Außerdem durfte jeder unter seinem Handabdruck mit seinem Namen unterschreiben. „Damit es besser hält, habe ich die Unterschrift mit einem Lötkolben, ähnlich wie beim Brandmalen, nachgezeichnet.“ Außerdem habe er das Gestell lackiert. „Sonst ist es nicht so haltbar und wird schnell unansehnlich.“

Erzieherin Gabriele Ernst, die die 15 Kinder der Gruppe in den vergangenen Jahren begleitet hat, staunte: „Das ist eine wirkliche kreative Idee.“ Kita-Leiterin Elke Kriewitz versprach, dass das Blumenrondell einen Ehrenplatz bekommen werde. Denn Kreativität wird in der Einrichtung seit vielen Jahren groß geschrieben. So ist das pfiffige Abschiedsgeschenk der Kinder, die in die Schule kommen, fast eine Tradition. Da gab es schon eine Kiefernbohle mit den Namen der Kinder, eine Sitzbank oder eine Fußmatte mit Handabdrücken.