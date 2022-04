Hoffest eint im Jugendhaus Thomas Morus die bunte Gesellschaft Genthins

Bunt geschminkte Gesichter, Leckeres aus dem Topf und vom Blech und bunte Attraktionen gab es beim Hoffest des Jugendhauses Thomas Morus im Rahmen der Interkulturellen Woche in Genthin.

Die Chew-Chew-Bahn begeisterte beim interkulturellen Hoffest am Jugendhaus Thomas Morus in Genthin kleine und große Besucher.

Genthin - Interkulturelles Flair, das galt im Jugendhaus Thomas Morus in Genthin am Freitag vor allem auch für die kulinarische Auswahl. Neben frisch gemachten Falafeln von Abdulsalam Nairabi, der sonst seine Kunden im Laden in der Mützelstraße mit arabischen Spezialitäten verwöhnt, gab es gleich gegenüber den Kinderklassiker Nudeln mit Tomatensoße zu verzehren.