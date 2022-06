Hohenseedener Kindereinrichtungen basteln gegen den Krieg in der Ukraine

Der Adventkindergarten Hohenseeden und die Kindertagesstätte „Lindenstrolche“ Hohenseeden haben sich mit ihren Erzieherinnen und Kindern mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt. In Form von Bastelarbeiten brachten sie öffentlich ihr Engagement zum Ausdruck.

Hohenseeden - Unter dem Motto „Gemeinsam gegen Krieg“ haben sich in Hohenseeden Ortsbürgermeister Enrico Naue, Inge Friedrich, Leiterin des Adventkindergartens, Sandra Krüger, Leiterin der Kindertagesstätte „Lindenstrolche“ und Ute Braune, Vorsitzende der „Lindenblüte“, über die Lage in der Ukraine ausgetauscht. Daraus entstand die Idee, im Schaukasten der Ortschaft Hohenseeden auf dem Schulplatz selbstgebastelte Plakate, Friedenstauben, blau-gelbe Herzen und zwei blau-gelbe Bänder auszuhängen. Zuvor waren in beiden Kindereinrichtungen schon Aktionen gegen den Krieg in der Ukraine gestartet worden.

Herzen wurden gebastelt

Die Mädchen und Jungen aus dem Adventkindergarten haben Friedenstauben, blau-gelbe Herzen gebastelt und auf einem kleinen Plakat mit einem Auszug aus einem Liedtext von Rolf Kremzer ihre Meinung dargelegt. Darauf heißt es: „Krieg macht nicht vor Kindern halt! Wenn die Bomben explodieren, Todesschüsse detonieren, ist die Welt so leer und kalt. Nach der Mutter weint ein Kind, dort, wo jetzt die Panzer sind. So viel Angst. So viel Leid. Und es herrscht die böse Zeit." Lasst uns endlich etwas tun, gegen Angst, gegen Leid, dann ist endlich gute Zeit.“

Kinder wollen Frieden

Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Lindenstrolche“ hatten ebenfalls ein Plakat gebastelt. Darauf heißt es: „Du sollst fliegen Friedenstaube, allen sag es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir!“. Die blau-gelben Schleifen hatten Ute Braune und Roswitha Gscheguschewski vom Begegnungsverein „Lindenblüte“ mitgebracht.

Kindereinrichtung wurde geschmückt

Damit nicht genug, schmückten Mädchen und Jungen beider Kindereinrichtungen die von Mitgliedern der „Lindenblüte“ gepflanzten Linde noch mit blau-gelben Schleifen. Unterstützt wurden sie dabei von Enrico Naue und Inge Friedrich. Einige Kinder waren traurig, dass die Schleifen nicht für alle reichten und sie nicht auch eine Schleife aufhängen konnten. Zum Trost durften sie aber auf die Leiter klettern und sich die Schleifen an der Linde „von oben“ anschauen. „Man merkt, dass sich die Kinder mit dem Thema Krieg schon beschäftigen. Und manches Kind belastet diese Situation. Deshalb sprechen wir in unserer Runde jeden Tag mit den Kindern, um ihnen auch ihre Angst zu nehmen“, so Inge Friedrich. Enrico Naue bedankte sich bei den Kindereinrichtungen für ihr Engagement. Von der „Lindenblüte“ gab es Süßigkeiten.