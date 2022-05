Hohenseedener wollen endlich einen Blitzer

Ein solcher stationärer Blitzer, wie er auch in Reesen steht, soll nach dem Wunsch der Hohenseedener auch in ihrem Ort aufgestellt werden. Hintergrund sind ein Unfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin im Januar 2022 und die überhöhte Geschwindigkeit, mit der Fahrzeuge durch den Ort fahren.

Hohenseeden - Am 15. Januar ist eine 68-jährige Fußgängerin in Hohenseeden von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Passiert ist der Unfall auf der vielbefahrenen Bundesstraße 1 in Höhe der Bauernscheune. Ein Autofahrer hatte dort die dunkel gekleidete Fußgängerin, die die Straße mit Gehhilfen überquerte, übersehen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Olvenstedt gebracht. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Noch laufen die Ermittlungen der Polizei. In Hohenseeden erhitzte der Unfall die Gemüter.