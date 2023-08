Holzfloß „Albis“ ist in Parey angekommen

Das Holzfloß „Albis“ ist in Parey eingetroffen.

Parey - Das Holzfloß „Albis“ (lat. für Elbe) ist am Sonntagnachmittag in Parey angekommen. Hier wird es im Erlebnisdorf seinen neuen Dauerliegeplatz bekommen.

Das 20 Tonnen schwere und fast 20 Meter lange Floß ist am Wochenende vom bisherigen Standort am Industriehafen Magdeburg über Rogätz nach Parey gefahren worden. Die Betreiber des Erlebnisdorfes wollen das „Kleinod der Handwerkskunst“ dauerhaft bewahren.

Mitglider mehrerer Vereine haben am Aufbau mitgewirkt

Die Überfahrt des Holzfloßes gestaltete sich beim bestem Sommerwetter unproblematisch. Foto: Bettina Schütze

Denn mit diesem könne gezeigt werden, wie ein hölzernes Elbefloß einst ausgesehen habe. Mitglieder der Fachgruppe Elbeflößer in Magdeburg, des Flößervereins Lychen in Brandenburg und vom Flößerverein Mittlere Werra-Wernshausen in Thüringen hatten es gebaut.

Die Flößerei auf der Elbe hat eine rund 1000-jährige Tradition. Das Handwerk prägte die Entwicklung der Landeshauptstadt maßgeblich mit. Geflößtes Holz wurde unter anderem im Dom verbaut. Nun hat die Flößerei - die inzwischen zum immateriellen Kulturerbe ernannt wurde - auch wieder eine Gegenwart.