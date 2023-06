Hundehaufen auf öffentlichen Wegen sind auch in Genthin ein ewig währendes Ärgernis. Mit einer Änderung der Gefahrenabwehrverordnung soll Einhalt geboten werden.

Ärger um Hundekot auf dem Gehweg: Wie Genthin jetzt durchgreifen will

Sollte für jeden Hundehalter beim Gassigehen eine Selbstverständlichkeit sein: Hundekottüte dabei und damit einsammeln, was der Vierbeiner hinterlässt.

Genthin - Hundekot auf öffentlichen Wegen Genthins hat wieder stark zugenommen. Ob in der Innenstadt, beispielsweise in der Mühlenstraße, oder auch in Altenplathow beschweren sich viele Bürger über diese üblen Tretminen, weiß CDU-Stadtrat Alexander Otto.