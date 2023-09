Genthin - Mit Bedauern habe er von der Absage des traditionellen Weihnachtsmarktes auf dem Genthiner Marktplatz Kenntnis genommen, erzählt Veranstalter Rainer von Ende.

Damit nimmt er Bezug auf die Ankündigung von Carola Elsner von der Stadt in der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses. Die Verwaltung versuche zwar, wenigstens für einen Tag vorweihnachtliches Geschehen auf dem Marktplatz zu organisieren. „Aber mit Kinderkarussells und Buden, wie wir ihn kennen, wird es den Weihnachtsmarkt definitiv nicht geben“, hatte die Fachbereichsleiterin erklärt. „Ich finde es schade, dass es in diesem Jahr keine Veranstaltung gibt, darüber bin ich traurig.“ Daher wolle von Ende zumindest in den Tagen vor Heiligabend einen kleinen Treffpunkt schaffen.

Stadt ist über erste Aktion informiert

„Ich stelle mich am 22. und 23. Dezember mit meinem Glühweinzelt auf den Marktplatz, damit sich die Genthiner am Freitag und Sonnabend vor dem Weihnachtsfest in einer gemütlichen Runde auf einen Glühwein treffen können“, kündigt er an. Diesbezüglich sei er bereits mit der Stadt in Kontakt getreten und habe dort das Wohlwollen der Verantwortlichen erfragt. Aber von Ende geht noch weiter und ruft Händler, Vereine und Ehrenamtliche auf, sich zu melden und Ideen vorzuschlagen, was auf dem Marktplatz noch gemacht werden könnte.

„Vielleicht bekommen wir in Absprache mit der Verwaltung eine kleine Weihnachtsmeile hin“, sagt er und findet damit durchaus Zustimmung bei der Stadtverwaltung. „Es ist immer gut, wenn Ideen und Vorschläge eingehen, das kann für die Stadt durchaus belebend wirken“, sagt Bürgermeister Matthias Günther. Allerdings sollten diese Dinge dann bei Carola Elsner im Rathaus gemeldet werden.

Meinung der Leser gefragt

„Hintergrund sind Fragen zur Koordinierung und Genehmigung, das muss über die Stadt erfolgen.“ Ansonsten sei er Rainer von Ende dankbar für dessen Engagement für die Stadt und den Willen, etwas auf die Beine stellen zu wollen. Dass die Genthiner ihren Weihnachtsmarkt selbst in die Hand nehmen sollen, ist eine Meinung, die in sozialen Medien häufiger vertreten wird. Welche Meinung haben Sie zum Genthiner Weihnachtsmarkt?

Soll es in diesem Jahr eine kleinere Variante mit Hilfe von engagierten Einwohnern oder von Vereinen geben, wie es in Altenplathow umgesetzt wird, oder soll ein wie auch immer gestalteter Weihnachtsmarkt in Genthin in diesem Jahr gänzlich entfallen? Wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Diese können sie uns an die E-Mail-Adresse redaktion.genthin@volksstimme.de senden.