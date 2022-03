Wie lebt es sich im Mittelalter? Im Backsteinmuseum in Jerichow entsteht Lern- und Erlebniskomplex: Stiftung investiert knapp 400.000 Euro

Früheren Zeiten nachspüren, einen Blick in die Vergangenheit wagen und dann noch etwas ganz Persönliches mit nach Hause nehmen – in der Klosteranlage Jerichow soll das bald möglich sein. Dort wird gerade an einer Schule gebaut.