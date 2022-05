Im einstigen Sitz der Kreisverwaltung Genthins war viel Leben drin

Genthin - Falk-Holger Schmidt aus Dretzel ist ein wahrer Kenner der Geschichte Genthins und ihrer Gebäude. Denn auch das nicht so ganz einfache aktuelle Heimatfotorätsel bereitete ihm überhaupt keine Probleme. „Heute befinden wir uns in der Brandenburger Straße“, schreibt er per Mail, „vor 1990 hieß sie Ernst-Thälmann-Straße. Der Fotograf steht etwa auf der Höhe der Einmündung der Mützelstraße und blickt westwärts. Das Gebäude auf der rechten Seite wurde 1792 als Hafermagazin für die preußische Armee an der Heerstraße vor dem Brandenburger Tor errichtet. 1856 wurde es von der Kreisverwaltung gekauft und umgebaut. Es diente als Landratsamt des Kreise Jerichow II.“