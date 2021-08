Im Genthin kommen 37 junge Kicker aus Deutschland zusammen

Tucheim - „Ihr trefft die Kegel ja besser als meinen Hintern“, scherzte Fußballtrainer Mario Rockahr. Und wirklich, ein lebendes Ziel war für die Gruppe der kleinen Kicker im Alter zwischen fünf und zehn Jahren wohl attraktiver. Reihenweise trafen Jungen und Mädchen und balancierten den Ball zudem gleich ins dahinter liegende Tor.

Parcours-Challenge zum Auftakt

Das Feld der sportbegeisterten Jugend beim Fußballcamp in Tucheim zählt in diesem Jahr 37 Teilnehmer. Sechs Trainer sorgen für Animation und Lerneinheiten auf dem Fußballplatz. „Heute gibt es eine Challenge“, erklärt Organisator und Trainer Florian Braun. Aus seiner Initiative heraus werden die Kinder zu „Fläminger Füxxen“, die Vereinssport in Ziesar, Wollin und Tucheim vereinen. Ein erster Schritt in Richtung Verjüngung des traditionsreichen Sportvereins Traktor Tucheim und auch fürs Marketing ein gelungener Kniff.

Unter den Teilnehmern kicken in dieser Woche auch drei Mädchen mit. Insgesamt kommen die Teilnehmer aus verschiedenen Bundesländern. Die weiteste Anreise hatten wohl zwei Baden-Württemberger, die zwischenzeitlich Unterkunft bei Familie Randel in Tucheim genießen.

Besonderer Pokal fürs Fairplay

Und in diesem Jahr haben sich die Organisatoren, inklusive Sozialarbeiterin Marina Wöhling, neben lobenden Medaillen und Abzeichen noch eine kleine Besonderheit ausgedacht. „Wir wurden von Eltern der Campteilnehmer angesprochen, dass sich einer der älteren Jungs ganz toll um die Kleineren kümmert, auf Fairplay und einen guten Umgang miteinander achtet“, erzählt Braun. Für die Trainer ein Anlass, auch solche „sozialen Leistungen“ unter den Teilnehmern im Camp zu würdigen. So wurde kurzerhand ein kleiner Pokal für den 14-jährigen Johannes Wegener in Auftrag gegeben.

Kicker aus Tangermünde mit Talent

Am Mittwochmittag weiß er allerdings noch nichts von seinem Glück. Gerade kämpft er sich durch den Parcours mit Slalom, Bandenpass aufs Tor, Jonglage, Tempodribbling und Freistoß. Hochkonzentriert und ohne Fußballschuhe, quasi barfuß unterwegs, meistert er die Aufgaben. Im Schnitt brauchen die Teilnehmer zwischen zweieinhalb und drei Minuten. Der 14-Jährige, der in der Verbandsliga beim Fußballsportverein Saxonia Tangermünde spielt, macht sich dort hervorragend. Und auch auf dem Tucheimer Platz liefert er mit einer Parcours-Zeit von 2:24 Minuten eine überdurchschnittliche Leistung ab.

Beim Fußballcamp steht der regionale Charakter im Mittelpunkt. Mittagessen in der Gaststätte nebenan, Nachmittagsverpflegung von der örtlichen Konsumgesellschaft. Jüngst stattete die Firma Double Skills aus Berlin und Arbeitgeber Brauns die Kinder mit neuen Trikots aus und organisierte Equipment für das Fußballcamp in Höhe von rund 2500 Euro.

Regionaler Zusammenhalt, Spaß und Lernen

Der tägliche Auftakt ist übrigens der Camp-Tanz, der nach einer Woche Training am Freitag per Drohne auch aufgezeichnet werden soll. Für den 36-jährigen Organisator Braun ist es der größte Lohn, junge Menschen für Sport begeistern zu können. „Mehr Freude kann man nicht zurück bekommen, dafür lohnt sich der Aufwand.“

37 Jungen und Mädchen verbringen eine Woche im Fußballcamp der Fläminger Füxxe in Tucheim. Natalie Preißler

In diesem Jahr war das einwöchige Trainingscamp für die Teilnehmer mit einem Kostenbeitrag von gut 150 Euro belegt. „Davon bezahlen wir die Trainer, die Verpflegung und auch Anerkennungen wie Medaillen“, erklärt Braun. Viele der Trainer haben Urlaub genommen, um dabei zu sein. „Leider können die Kinder aus Ziesar und Wollin dieses Jahr nicht teilnehmen, weil dort das nächste Schuljahr schon begonnen hat.“ Eine Koordinationsaufgabe für 2022, wenn die Fußballfamilie der „Fläminger Füxxe“ weiter wachsen und gemeinsam trainieren möchte. Was an Teilnahmegeldern nicht ausgegeben wird, soll zudem dem Vereinsleben zugute kommen. Und wieder bleibt vieles dort, wo auch die Gaudi stattfindet, im Ort.

Trainingseffekt per Spaßaktion

Während die älteren Teilnehmer sich kurz vor dem Mittagessen im Fußball-Tennis versuchen, also das Leder über ein etwa schulterhohes Netz lupfen, feuern sich die Jüngsten schon wieder gegenseitig an, wer denn Trainer Mario mit dem besten Schuss attackiert. Aber alles nur auf der Basis von Spaß, Gemeinschaftsgefühl und mit verstecktem Trainingseffekt. So wie es in Tucheim beim Fußballcamp schon immer Devise war.

Campteilnehmer Johannes Wegener aus Tangermünde im Trainingsparcours. Foto: Natalie Preißler