Im Genthiner Erdreich gehen Archäologen auf Spurensuche

Den aufgerissenen Boden in der Großen Schulstraße werden Fachleute genau anschauen. Bei solchen Arbeiten ist in der Vergangenheit schon einiges gefunden worden.

Genthin - Im Genthiner Erdreich verbergen sich möglicherweise noch einige historische Schmuckstücke, die Auskunft über das Leben in früheren Zeiten geben. Für den Laien nahezu wertlos, für Experten fast ein Schatz.

„Es wäre nichts Ungewöhnliches, wenn die archäologischen Mitarbeiter bei den baubegleitenden Untersuchungen in der Großen Schulstraße wieder etwas fänden“, sagt Tomoko Emmerling von der Pressestelle des Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege in Halle auf Volksstimme-Anfrage. Ganz einfach deshalb, weil bei Tiefbauarbeiten rings um die Große Schulstraße schon so einiges gefunden worden sei.

Das nimmt auch Antonia Beran, die Leiterin des Genthiner Kreismuseums, an. Mindestens Scherben von bauchigen Krügen und Kannen und größeren Urnengefäßen aus Bronzezeit oder Mittelalter sollten zu Tage treten. Denn unter der Genthiner Innenstadt habe ein bronzezeitlicher Friedhof größeren Ausmaßes gelegen. Immer wieder werden Belege dafür - verstärkt nach der Wende - aufgrund umfangreicher Sanierungs- und Tiefbauarbeiten zum Beispiel bei der Erneuerung der Versorgungsleitungen für Gas und Wasser gefunden. Besonders aber im Zuge des Baus der Umgehungsstraße B1/B107.

Tönerde Scherben unter der Bundesstraße

Worauf Antonia Beran noch wartet, sind die archäologischen Hinweise auf eine bronzezeitliche Siedlung in der Nähe dieses Friedhofes. Denn irgendwo müssen jene, die ihre toten Angehörigen erst verbrannt und dann in tönernen Urnengefäßen auf der ungewöhnlich großen Friedhofsfläche beigesetzt haben, ja auch gesiedelt haben. Von ihren Behausungen, die aus Lehm gebaut gewesen sein dürften, hat der Genthiner Boden bisher nichts preisgegeben.

Dafür hat es andere spektakuläre Funde gegeben. Zum Beispiel 2002/2003, als beim Abriss und Neuaufbau des Geschäftshauses der Genthiner Volksbank ein spätmittelalterlicher Töpferofen, wie der damalige ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Klaus Börner vermerkt hat, bei seiner Zerstörung vor gut 500 Jahren noch in Betrieb war. Der habe mehr als 30 Tongefäße enthalten, die zur Versorgung der Genthiner Bevölkerung bestimmt gewesen sein müssen.

Börner hat auch die Mappe angelegt, in der alle bei Tiefbauarbeiten zu Tage getretenen Bodenfunde in der Stadt Genthin akribisch dokumentiert sind. Knapp 50 sind es mittlerweile. Darunter auch solche, die belegen, dass das Genthiner Gebiet auch schon vor der ersten urkundlichen Erwähnung 1171 besiedelt war und zwar von Slawen.

Kanne aus der Bronzezeit. Gefunden auf dem Gelände der Zuckerfabrik. Susanne Christmann

Slawische Siedlungsfunde unter den Genthiner Straßen

Darauf weise ein frühgeschichtliches Gefäß hin, das schon im Jahre 1890 beim Bau eines Grundstückes in der Mühlenstraße 1 geborgen werden konnte. Tiefbauarbeiter seien im Jahr 2004 bei der Erneuerung von Versorgungsleitungen auf der Ecke Mühlenstraße/Brandenburger Straße in 1,20 Meter Tiefe auf weitere slawische Siedlungsfunde gestoßen.

Mögliche Funde in der Großen Schulstraße könnten auch mittelalterliche Münzen sein. Bei einem Kellerausbau in der damaligen Lindenstraße 12 sei jedenfalls schon 1927 ein Gefäß mit Silbermünzen von 1415 aufgetaucht - heute im Museum ausgestellt. Auch ein mittelalterlicher Brunnen oder eine Latrine, in der Abfall entsorgt wurde, sei denkbar.

Die archäologischen Mitarbeiter werden in knapp zwei Wochen nach Genthin kommen, meint Fachbereichsleiterin Dagmar Turian. Sie könnten sich ja erst umschauen, wenn der Boden richtig tief aufgerissen sei. Bevor der Trink- und Abwasserverband dann in den Boden neue Versorgungsleitungen hineinlegt, würden die Archäologen ihre Untersuchungen durchführen.

Dieses Urnengefäß mit Knochenresten wurde bei Tiefbauarabeiten iin Tucheim gefunden. Susanne Christmann

Böden von Sachsen-Anhalt bergen viele historische Gegenstände

Die Mitarbeiter der Abteilung „Bodendenkmalpflege“ des Landesamtes nehmen auch in Genthin von Gesetzes wegen Aufgaben beim Umgang mit den archäologischen Denkmalen wahr. Archäologische Arbeit gibt es in ganz Sachsen-Anhalt mehr als genug. Denn, so geht aus der Website des Landesamtes hervor, Sachsen-Anhalt verfüge über einen reichen Bestand an archäologischen Denkmalen aller ur- und frühgeschichtlicher sowie historischer Epochen.

Ursache und zugleich Grundlage seien die guten Ackerböden, die beste Voraussetzungen für alle auf landwirtschaftliche Erzeugnisse angewiesene Bevölkerungsgruppen geboten hätten. Hinzu kämen eine günstige klimatische und verkehrsgeografische Situation und reiche Rohstoffvorkommen.