Nach dem umfangreichen Programm im Zeitraum der Sommerferien stehen bis zum Jahresende nun weitere Veranstaltungen im Jugendhaus in Parey an.

Parey - Los geht es mit der interkulturellen Woche. Hier gibt es am Mittwoch, 27. September, auch eine Veranstaltung im Jugendhaus Parey. In der Zeit von 16 bis 18.30 Uhr steht die Kunstform „Action Painting“ mit der Künstlerin Marion Manteufel aus Brandenburg im Mittelpunkt. Die filmische Begleitung liegt in den Händen von Lars Pritschow.

Die freiberufliche Künstlerin Marion Manteufel ist in Brandenburg an der Havel zu Hause.

Ihr Ziel ist es, auf die Schönheit der Natur aufmerksam zu machen und dazu zu ermuntern, diese zu erhalten. „Das Thema Landschaft spielt in meiner Malerei eine große Rolle. Ich möchte aber nicht die Wirklichkeit nur nachmalen beziehungsweise nachahmen, sondern meine subjektiven Empfindungen der Eindrücke, also den gefühlten Moment zeigen, die Farben zum Klingen bringen, die Stimmung des flüchtigen Augenblicks spürbar machen und dem Betrachter ein Fest für die Augen schaffen. Meine zentralen Themen sind Licht, Schatten und das Wasser als Reflexionsfläche.“

Ihre großen Vorbilder sind die Impressionisten des 19. und 20. Jahrhunderts und der Maler Claude Monet.

Von „Demokratie-Rallye“ bis zur Weihnachtsfeier

Im Rahmen der Interkulturellen Woche präsentiert Marion Manteufel das „Action Painting“-Prinzip.

Dabei steht der Malprozess im Vordergrund, nicht das fertige Bild. Flüssige Farbe wird mit verschiedenen Mitteln auf einen Maluntergrund aufgebracht. Neben dem Klecksen kann man die flüssige Farbe auch spritzen, schleudern oder einfach auf die Leinwand laufen lassen. Begründet wurde das „Action Painting“ von Jackson Pollock. Er war ein einflussreicher Vertreter der sogenannten New Yorker Schule des Abstrakten Expressionismus. Mit dem „Action Painting“ entwickelte der Amerikaner eine ganz neue Form der Malerei: weg vom Pinselstrich, hin zu möglichen körperlichen Ausdrücken, um eine Farbe auf einen Maluntergrund zu bringen.

Die Veranstaltung ist offen für alle. Interessenten werden aufgrund der begrenzten Plätze gebeten, sich unter Telefon 039349/94603 oder 0170/ 9806203 vorher anzumelden.

In der Woche vom 16. bis 20. Oktober gibt es wieder die „Demokratie-Rallye“. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die Wurzeln der Demokratie Weimar“.

In den Herbstferien finden am Dienstag, 24. Oktober, die Kreativwerkstatt „Herbst“, und am Donnerstag, 26. Oktober, die Kreativwerkstatt „Laternen basteln“ statt.

Am Mittwoch, 25. Oktober, wird sich alles rund um den Kürbis drehen.

Eine weitere Kreativwerkstatt folgt am Mittwoch, 22. November. Sie steht ganz im Zeichen des Kerzengießens. Zum Adventsgestecke gestalten lädt das Jugendhaus Parey am Mittwoch, 29. November, ein.

Wie schon in den Vorjahren wird sich das Jugendhaus auch wieder aktiv in den Pareyer Weihnachtsmarkt am Sonnabend, 2. Dezember, einbringen.

Im Jugendhaus findet am Mittwoch, 6. Dezember, ein Nikolaus-Waffel-Tag statt. Die DIY Weihnachtsdeko folgt am Mittwoch, 13. Dezember, und DIY Geschenke am Mittwoch, 20. Dezember. Mit der traditionellen Weihnachtsfeier am Donnerstag, 21. Dezember, klingt das Jahr im Jugendhaus Parey besinnlich aus.