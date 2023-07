Immer noch kein Haushalt in Genthin - was deswegen alles still steht

Keiner in der Verwaltung ist derzeit in der Lage, einen Haushalt zu erarbeiten. Das hat Konsequenzen.

Genthin - Was wird aus dem dringend notwendigen Anbau an die Genthiner Feuerwache? Was aus der ebenso dringenden Sanierung des Sportplatz-Komplexes an der Berliner Chaussee? Und was ist mit den Mehrkosten, die der Stadtrat für die Sanierung des Wasserturmes eingeplant hat?

Eine Antwort auf diese Fragen will derzeit keiner geben. Grund: der weiter in der Schwebe hängende Haushalt der Stadt Genthin für 2023. Zwei große Baustellen hat die Kommunalaufsicht auch beim vierten Entwurf beanstandet: fehlende Jahresabschlüsse für eine Reihe von zurückliegenden Jahren und eine viel zu hoch angesetzte Summe für Liquiditätskredite. Eine dritte Baustelle ist mit der plötzlichen Kündigung von Kämmerer Philipp Morgenroth hinzugekommen.

Ministerium hatte vorgewarnt

Denn keiner in der Genthiner Stadtverwaltung ist derzeit in der Lage, an einem genehmigungsfähigen Haushalt zu arbeiten. So offenbarte es Bürgermeister Matthias Günther in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses. Dabei hätte es im Rückblick zumindest in einem Punkt nicht so weit kommen müssen. Denn ein Erlass des Innenministeriums besagte bereits im vergangenen Jahr, dass die Genehmigung städtischer Haushalte durch die Kommunalaufsicht von dem Vorlegen der Jahresabschlüsse - quasi eine Art jährlicher Bilanz über die Vermögenswerte der Kommune - der davor liegenden Jahre abhängig zu machen ist. Bis dato ist über fehlende Jahresabschlüsse stets mehr oder weniger großzügig hinweggesehen worden.

Jetzt vertritt man im sachsen-anhaltischen Landtag die Meinung, dass auch die Kommunen ordnungsgemäße Jahresabschlüsse zeitnah zu erstellen haben. Nur dann könnte das Land überhaupt deren Bedürftigkeit erkennen, wenn sie wie stets mehr finanzielle Unterstützung vom Land forderten. Für die Erarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse hat die Genthiner Verwaltung eine neue Fachkraft einstellen können. Die, so sagte es der Bürgermeister voraus, aber noch sehr lange damit allein ausgelastet sein werde.

Dies, die Tatsache, dass jetzt Sommerpause herrscht und das es derzeit keinen gibt, der überhaupt am Haushalt 2023 arbeiten könne, schiebt dessen Genehmigung durch die Kommunalaufsicht immer weiter nach hinten. Möglicherweise so weit, dass die Genehmigung in diesem Jahr nicht mehr erfolgt. Dabei ist noch gar nicht eingepreist, dass zum Jahresende 2023 bereits der Haushaltsentwurf für 2024 stehen müsste.

Das könnte alles auf der Strecke bleiben

Das bedeutet Stillstand in Genthin. Die Planungen für den Feuerwehranbau in der Genthiner Wache können nicht beginnen. Die Ausschreibung für das neue Tanklöschfahrzeug - notwendig wegen des mit Totalschaden verunglückten Autos an der Wasserturmkreuzung - kann nicht rausgehen. Sogar die Sanierung des Wasserturms scheint in Gefahr oder zumindest weiter verzögert, weil die Mehrkosten ohne Haushalt nicht gedeckt sind.

So mancher Verein bemüht sich schon gar nicht mehr um Fördergelder aus der 2022 wieder ins Leben gerufenen Kulturförderpauschale. Weil die als freiwillige Leistung bei einem nicht genehmigten Haushalt eh nicht ausgezahlt werden.

Genthins Ortsteile gucken weiter in die Röhre. Neue Geräte für die zerschlissenen auf dem Kinderspielplatz in Mützel? Nicht mal mit der Planung kann losgelegt werden. Die weitere Gestaltung des Geländes rund um den Erholungsort Zernausee - auf Eis gelegt. Ein neues Dach für das Gebäude des alten Jugendclubs? In die Ferne gerückt. Genauso wie die Weiterentwicklung des Gebäudekomplexes des Jugendclubs in Tucheim zu einem Dorfgemeinschaftshaus, die Sanierung des Sportlerheimes Gladau oder der alten Natursteinmauer vor dem neuen Spielplatz. Momentan vergessen werden könne auch der Radweg von Schopsdorf nach Genthin. Ganz zu schweigen von dem Sanierungsstau bei vielen Trauerhallen und Friedhöfen.