Für das Schlagenthiner Herrenhaus wird ein neuer Besitzer gesucht.

Jerichow l Vor zwei Jahren hatte Rolf Weiß aus Magdeburgerforth das Objekt erworben. „Damals war alles verwildert, überall wuchs Unkraut.“ Die Christlichen Jugenddörfer mit Sitz in Stuttgart hatten das Objekt zuletzt von 1991 an genutzt, es aber dann aufgegeben.

Garten hergerichtet

Seit der Übernahme hat sich viel verändert. Der Garten wurde schön hergerichtet. Am Weg zum Haupteingang stehen Bänke. Im Garten befinden sich Steinfiguren. Der Atem der Vergangenheit wirkt sehr einladend.

Zur Besichtigung hatten am Sonnabend der jetzige Eigentümer und Mario Schadenberg vom Auktionshaus Karhausen eingeladen: Auch ein Bentley fährt vor, dessen Insasse Interesse zeigt. Er will nicht mit Namen genannt werden.

Bilder Der Flügel im Musiksaal ist 200 Jahre alt. Er ist ein Einzelstück und stammt aus Wien. Foto: Frank Bürger



Sicht vom Turmaufsatz des Schlosses, der auch begehbar ist, auf Teile Schlagenthins. Der Blick geht über benachbarte Gebäude bis weit in die Landschaft....



Ansicht des Schloss Schlagenthin. Foto: Frank Bürger



Mehrere Interessenten

„Fünf bis sechs Interessenten mit Begleitung haben sich angemeldet“, stellt Mario Schadenberg fest. In dieser Phase wurde auch ein Eintrag im Netz zum Schloss gemacht. „Das hat noch mehr Interesse an dem Objekt geweckt“, sagt Schadenberg. 40 bis 45 Exposés wurden verschickt.

„Das ist mir alles zu wuchtig“, sagt Rolf Weiß und begründet so die Versteigerung seines Objektes am 14. Juni im Auktionshaus Karhausen, Brandenburgische Straße 86/87 in Berlin. Um 11 Uhr geht es dann los.

Viel Fläche

Das Mindestgebot liegt bei 349.000 Euro. Das läge etwas über dem Preis eines neuen Einfamilienhauses, nur dass im Schloss mit zirka 800 Quadratmeter Wohnfläche viel mehr Fläche zur Verfügung stehe, hieß es.

Im Preis enthalten ist auch das vorhandene Inventar, unter anderem ein Konzertflügel, sowie mehrere massive Nebengebäude.

Viel beräumt

Gleich nach Betreten des Schlosses befindet sich auf der rechten Seite der Musiksaal. Im Musikzimmer steht ein Flügel, der 200 Jahre alt sein soll.

Ein Gang durch das Haus zeigt: Es ist nicht nur außen einiges passiert. Denn es mussten erst einmal 200 Kubikmeter Müll beseitigt werden.

In der letzten Zeit wurden umfassende Sanierungs-/Erneuerungsarbeiten im Bereich Dachneueindeckung Biberschwanz, Neubau des Aussichtsturmes, Iso-Kunststofffenster, Heizungsanlage, Elektroanlage, Fassade, Balkon, Hauseingangstüren, Bäder und sanitäre Räume, Fluchtwegnotbeleuchtung und Gartengestaltung durchgeführt.

Repräsentativer Firmensitz

Aufgrund des Grundrisses dieses Hauptgebäudes wäre eine Nutzung als Bürogebäude, repräsentativer Firmensitz – oder auch eine Mischnutzung beziehungsweise reines Wohnen mit sechs bis sieben Wohneinheiten denkbar, teilt der Auktionator mit.

Frühere Besitzer des Schlagenthiner Gutes waren unter anderem Prinz August Ferdinand zu Preußen, Prinz August zu Preußen und Graf Harry von Arnim-Schlagenthin.