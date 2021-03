In der Sporthalle in Parey waren drei Tische für die Beratungsgespräche aufgebaut. Foto: Bettina Schütze

Am Montag begann die zweitägige Impfaktion für die über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Elbe-Parey in der Sporthalle Parey.

Parey | Ausgezeichnet vorbereitet und absolut stressfrei verlief am Montag der erste Impftag der über 80-Jährigen aus der Gemeinde Elbe-Parey gegen Covid 19. Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz zeigte sich sehr zufrieden. Im Vorfeld lag die Bereitschaft von rund 400 Bürgerinnen und Bürgern vor, sich impfen zu lassen. „Durch die Impfung in der Arztpraxis Dr. Schober können eine Vielzahl von Leuten auch dort geimpft werden“, so Nicole Golz. Die Möglichkeit dazu war kurz vor der Impfaktion ermöglicht wurden. In der Sporthalle in Parey wurden die Impfungen durch die Arztpraxen Dr. Spiegel aus Güsen und Dr. Ziems aus Burg vorgenommen.



Neben der Bundeswehr und dem Landkreis unterstützten such Mitarbeiter der Gemeinde Elbe-Parey sowie die Gemeindefeuerwehr Elbe-Parey die Impfaktion. „Wir sind an beiden Tagen mit insgesamt 60 Kameradinnen und Kameraden zur unterstützend dabei“, erklärte Gemeindewehrleiter Steve Flügge. Die Kameraden der Gemeindefeuerwehr waren unter anderem die ordnende Hand am Parkplatz sowie am Eingang zur Sporthalle. Hier mussten sich alle Besucher die Hände desinfizieren lassen. Außerdem wurde Fieber gemessen. Mit ein paar organisatorischen Hinweisen für den weiteren Ablauf wurden die Besucher im Vorraum plaziert. Sollten zu viel Besucher auf einmal kommen, waren dafür auch vor der Sporthalle Stühle aufgestellt worden. Alles mit den entsprechenden Abständen. Steve Flügge: „Bei Bedarf übernehmen wir auch den Transport von Leuten, die nicht so gut zu Fuß sind.“ Die zu Impfenden reisten mit eigenem Auto oder mit dem Taxi an. Wer konnte, kam auch zu Fuß.



Transport auch mit Fahrzeug möglich

„Eine Dame aus der unmittelbaren Nachbarschaft war mit ihrem Rollator gekommen, weil sie unbedingt geimpft werden wollte. Wir haben sie dann mit einem Fahrzeug wieder sicher nach Hause gebracht“, so die Bürgermeisterin. Dieser Service stand all denen zur Verfügung, die Hilfe benötigten. Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Elbe-Parey hatten die Sporthalle im Vorfeld entsprechend hergerichtet. „In der Halle wurde auch eine kleine Rampe errichtet, damit Rollstuhlfahrer und Leute mit Rollator barrierefrei die Halle nutzen können“, erklärte Michael Rindert, Fachbereichsleiter des Haupt- und Ordnungsamtes.



Geimpft wurden alle über 80-Jährigen und auch schon über 70-Jährige. Das war möglich geworden, weil einige sich beim Hausarzt impfen lassen. Nicole Golz: „Auch as Jerichow kommen heute noch Leute, die hier mitgeimpft werden können.“ Wer zu jung zum Impfen war, wurde an den Hausarzt verwiesen.



Jugendhaus steht für die Verpflegung bereit

Im angrenzenden Jugendhaus wurde die Verpflegungsstelle für alle Ärzte, Feuerwehrleute und Helfer eingerichtet. Hier hatte Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul mit ihrem Team alles vorbereitet. Hier gab es diverse Getränke und Kaffee. Die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft (QSG) Genthin hatte die Verpflegung von Frühstück, Mittagessen und Vesper übernommen. Es konnte ohne Unterbrechung geimpft werden, weil sich alle Beteiligten abwechselten.



Auch heute erfolgt noch die Erstimpfung in der Pareyer Sporthalle. Die ie zweite Impfung wird es am 19. und 20. April geben. In der Sporthalle kann alles stehen bleiben. Das hat der Landkreis genehmigt.