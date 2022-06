Impfzentrum Genthin: Terminbuchungen übers Internet verhindern lange Wartezeiten

Seit Montag wird in Genthin im Kreishaus stationär gegen Corona geimpft. Mit Terminbuchungen über das Internet wird dies gemanagt.

Genthin - Dienstagnachmittag im gerade neu eingerichteten Impfzentrum im Kreishaus in der Brandenburger Straße: Die Impfwilligen stehen nicht Schlange. Das, sagt Thomas Barz, Beigeordneter des Landrats und verantwortlich für die Impfzentren, sei nur am Montag so gewesen, weil es zum Start ein paar technische Probleme gegeben hätte. Die seien gelöst, und nun sorge die Terminbuchung übers Internet (www.lkjl.de/de/artikel/mobile-corona-impfungen-starten.html) dafür, dass kaum Wartezeiten entstünden.