In der Genthiner Mühlenstraße begann die Geschichte von Elektro-Müller

Vor allem Leuchtmittel fürs Heim, aber auch Reparatur-Expertise machte Familie Müller in Genthin bekannt. Heute steht die dritte Generation im Fachgeschäft in der Friedenstraße hinter dem Tresen. Volksstimme-Leser erinnern sich beim Heimatfotorätsel an den Elektromeister Albert Müller.

Heute befindet sich in den Räumlichkeiten des einstigen Elektronikfachgeschäftes an der Brandenburger Ecke Mühlenstraße in Genthin die Niederlassung einer Versicherung.

Genthin - „Fliegt die Sicherung heraus - geht das Licht im Hause aus! Also musste ein Fachmann her, zu beseitigen das Malheur“, gibt Leser Alfred Jansky den Auftakt für die Auflösung des Heimatfotorätsels. Die Aufnahme entstand Mitte der 1930er-Jahre an der heutigen Brandenburger Straße Ecke Mühlenstraße. Ein paar Jahre zuvor hatte hier Familie Müller ihr Elektrofachgeschäft eröffnet. Ein Familienbetrieb, der auch heute noch in Genthin beheimatet ist, nur an anderer Stelle und inzwischen in dritter Generation geführt.