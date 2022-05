In Elbe-Parey soll neues Bauland für Eigenheime entstehen

In Elbe-Pareys Ortschaften Bergzow und Zerben könnte bald neues Bauland für Eigenheimbauer freigegeben werden. Gemeinde will baurechtliche Voraussetzungen für die Grundstücke schaffen. Einer erster Schritt ist getan.

Elbe-Parey - Bauland ist auch in der Gemeinde Elbe-Parey sehr begehrt und nicht überall verfügbar. Junge Leute oder Bürger, die ihren Wohnsitz in die Gemeinde Elbe-Parey verlegen möchten, sind daran interessiert. Um zum Beispiel eine Bebauung im Innenbereich zu ermöglichen, können auf Antrag des Grundstückseigentümers Teilflächen in die Abrundungs- und Ergänzungssatzung aufgenommen werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung ist die Gemeinde für Grundstücke in Bergzow und Zerben gegangen - die endgültige Entscheidung steht aber noch aus.