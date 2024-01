Das lässt viele Genthiner nicht kalt, als aus purer Zerstörungswut am Tag vor Silvester das Insektenhotel im Volkspark angekokelt wird. Viele wollten sich an den Reparaturarbeiten beteiligen.

Genthin. - Es gibt sie auch in Genthin, die Geschichten, die Gutes transportieren und Hoffnung machen. So geschehen im Fall des am Vorsilvestertag 2023 in sinnloser Zerstörungswut abgefackelten Insektenhotels im Volkspark.