In Genthin finden werdende Mütter offene Ohren und helfende Hände

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Genthin eine Schwangerenberatungsstelle der Diakonie für das Jerichower Land. Willkommen sind dort aber nicht nur werdende Mütter.

Beraterin Jenny Chroust (links) und Teamassistentin Corina Menz schauen sich den Inhalt des Bgrüßungspäckchen an, zu dem ganz aktuell auch Desinfektionsspray gehört.

Genthin - Mit einem kleinen Beratungszimmer im Genthiner Krankenhaus fing es 1991 an. Mittlerweile gibt es das Genthiner Krankenhaus nicht mehr, die Schwangerschaftsberatungsstelle aber sehr wohl noch. Inzwischen ist die im Haus der Diakonie in der Poststraße beheimatet. Viele Angebote mussten durch die Pandemie ruhen, einiges ist aber schon in der Planung. Und wie Beraterin Jenny Chroust erklärte, hat sie nicht nur für Schwangere ein offenes Ohr.