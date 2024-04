Weil die Stadt kein Geld ausgeben kann: Vier Vereine und das Jugendhaus „Thomas Morus“ laden zu Beisammensein in der Genthiner Natur im Volkspark an der Radrennbahn ein.

In Genthin: Frühlingsfest mit Picknick an der Radrennbahn

Hier an der einstigen Radrennbahn im Volkspark soll das diesjährige Familienfest stattfinden.

Genthin. - Genthin wird wieder ein Frühlingsfest feiern. Nachdem klar war, dass die Stadt wegen des fehlenden Haushaltes in diesem Jahr keines ausrichten kann, bot Andy Martius als Vorstandsmitglied des DRK-Regionalverbands Magdeburg-Jerichower Land an, sich um die Organisation eines Festes zu kümmern.

Gemeinsam mit dem FSV Borussia Genthin, dem Altenplathower Feuerwehrverein, dem Verein Genthin aktiv und dem Jugendhaus „Thomas Morus“ lädt das DRK nun am 27. April ab 14 Uhr zum Frühlingsfest in den Volkspark ein. An der Radrennbahn werden eine Hüpfburg, Mini-Fußball-Anlage, Stände für Kinderschminken und das Ausprobieren der Feuerwehrspritze aufgebaut.

Frühlingsfest an der Genthiner Radrennbahn: Picknicken und Sportspiele mitbringen

Vor allem aber sind die Besucher selbst gefragt: Sie sollen Verpflegung und Utensilien für ein Picknick mitbringen und Sportgeräte, die sie daheim haben, wie zum Beispiel Federballspiele oder Jonglage-Utensilien.

„Es soll ein fröhliches Beisammensein in der Genthiner Natur unter dem Motto 'Füreinander – Miteinander' werden“, wünscht sich Andy Martius. Die Veranstalter bitten auch darum, auf die Anreise per Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder einen Bollerwagen zu nutzen.