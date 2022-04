In Genthin geborener Schriftsteller Gert Loschütz mit neuem Roman

Genthin/Berlin - „Plothow“ heißt der Ort der Erinnerung. Es ist der Ort, den Ich-Erzähler Karsten Leiser nicht vergessen kann und der ihn immer irgendwie begleitet. In einer schlaflosen Nacht erzählt er seiner Freundin Vera, warum das so ist: Seine Landschaft ist immer die Landschaft seiner Kindheit geblieben, die er eines Morgens für immer verlassen musste. Leiser lebt in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik. Einst ist er mit seiner Mutter aus der DDR geflohen und doch verbindet ihn immer noch ein unsichtbares Band mit der Gegend, in der er aufgewachsen ist.