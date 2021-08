In Genthin herrscht bei Reisenden Ratlosigkeit am Bahnsteig

Streik bei der Bahn bringt Fahrplan und Fahrgäste in Genthin und Burg durcheinander Schwierig war es für Zugreisende am Mittwoch, mit den veränderten Fahrplänen zurechtzukommen.

Wolfgang Ermisch aus Mützel erwischte einen der wenigen Züge, die am ersten Streiktag in Richtung Magdeburg fuhren.

Genthin - Am Mittwochmittag mit dem Zug von Burg oder Genthin in Richtung Berlin zu fahren, war ein vertracktes Unterfangen. Nachdem eine Reihe von Fahrten am Vormittag komplett ausgefallen waren, sollte um 11.39 Uhr ein Zug von Genthin in Richtung Berlin fahren.

Aber die Anzeigetafel gab den wenigen Reisenden einige Rätsel auf: „Hält nicht in Werder, Potsdam, Berlin Charlottenburg, Hauptbahnhof hoch, Berlin-Ostbahnhof“. Schulterzucken bei den Fahrgästen, die statt aus Stendal vom Genthiner Bahnhof fahren wollten, da sie die Hoffnung hatten, dass die Achse magdeburg-Berlin-Frankfurt/Oder so lange wie möglich bedient wird : „Wo hält der Zug überhaupt?“, fragten sie. „Hier steht nur, wo er überall nicht hält.“

Informationen über Alternativen nur spärlich

Eine Nachfrage bei der Bahn klärte den Sachverhalt auf. Der Zug fahre nur bis Brandenburg. Von dort konnten die Reisenden nach 12 Uhr in eine Bahn der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG), die als Privatunternehmen nicht bestreikt wird, in Richtung Rathenow steigen. Von dort war es ebenfalls möglich via ODEG zum Hauptbahnhof nach Berlin zu kommen.

Ankunft 14.03 Uhr, statt wie sonst mit der Bahn AG um 12.49 Uhr. Aber immerhin war es so möglich, überhaupt nach Berlin zu kommen. „Die Informationen über die Fahrt-Alternativen liefen sehr spärlich“, fanden die Stendaler Reisenden, die sich letztlich doch zur Fahrt entschlossen. „Es ist auch ärgerlich, dass es keine Busverbindung zwischen Sachsen-Anhalt und dem Land Brandenburg gibt, sonst hätte man sich so helfen können.“

In der Gegenrichtung über Burg nach Magdeburg, ist die Situation eine andere. Seit dem Frühjahr, wird die Eisenbahnbrücke zwischen Magdeburg-Neustadt und Magdeburg-Herrenkrug erneuert. Über sie rollen nicht nur die Züge, die von Magdeburg aus Burg und Genthin mit Berlin verbinden.

Ersatzverkehr in Biederitz besteht aufgrund von Baustelle

Doch die Strecke ist seit März komplett gesperrt. Zwischen Magdeburg-Hauptbahnhof und Biederitz wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Außerdem fahren stündlich Expressbusse direkt vom Hauptbahnhof nach Burg, ohne unterwegs zu halten.

Beide hatten in Rundfunk und Fernsehen am Dienstag von dem Streik erfahren und sich dann vor Ort am Fahrkartenautomat die aktuelle Verbindung eingeholt. „Ich habe schon Verständnis für den Streik, aber es müsste nicht unbedingt zur Urlaubszeit gemacht werden“, sagt Ermisch.

Ob die beiden tatsächlich noch eine Verbindung von Burg zurück in die Kanalstadt erwischt haben, ist fraglich. Am Nachmittag stand fest, dass der RE1 ab 16 Uhr nur noch zweistündlich verkehrt. Und auch hinter diesen Fahrten stand ein Fragzeichen.

Streik wohl bis Freitagmorgen

Dass seit Mittwochmorgen 2 Uhr fast nichts mehr auf der Schiene ging, hatte seinen Grund in den bundesweiten Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Güter-, Fern- und Regionalverkehr. Nach Angaben der GDL soll der Ausstand 48 Stunden dauern. Enden soll der Streik also am Freitagmorgen um 2 Uhr.

Auch danach werden die Auswirkungen des Streiks voraussichtlich noch zu spüren sein. Reisende in Genthin müssen sich auch am Donnerstag auf ausgefallene Zugverbindungen einstellen. Und darauf, dass die wenigen Züge, die im Einsatz sind, stark frequentiert sein werden.

Detaillierte Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es im Internet unter bahn.de/sachsen-anhalt.de. Das Service-Telefon ist unter 0391/55 75 79 75 zu erreichen.