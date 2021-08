In Genthin ist die Forderung nach einem 24-Stunden Notfalldienst weit sichtbar

Genthin/Havelberg - „Letzte Ausfahrt 24h-Notfalldienst“, ist ab sofort vor dem Gelände des früheren Genthiner Krankenhauses zu lesen. Gestern wurde das Schild von den Mitgliedern des Medizin-Ausschusses Genthin aufgehängt. Gefordert wird damit optisch die medizinische Notfallversorgung an 24 Stunden und sieben Tagen in der Woche. Grund für die fraktionsübergreifende Aktion war der Fortschritt in der Stadt Havelberg. Dort ist man bei der sogenannten 24/7-Notversorgung einen Schritt weiter.

„Das fachlich-inhaltliche Konzept für Havelberg steht. Es beinhaltet ein Modellprojekt zum stufenweisen Aufbau eines Intersektoralen Gesundheitszentrums, der mit der Etablierung eines Medizinischen Versorgungszentrums beginnt, gefolgt von pflegerischen Übernachtungsbetten mit ärztlicher Rufbereitschaft sowie fachtherapeutischen Angeboten“, teilt Franka Petzke, Pressesprecherin der Salus gGmbH, auf Volksstimme-Nachfrage mit.

Havelberger Modell auch für Genthin denkbar

Damit könnte in absehbarer Zeit eine Einrichtung entstehen, die als Modell für Genthin gelten soll. Zur Erinnerung: In Havelberg wurde das dortige Krankenhaus im vergangenen Jahr geschlossen, das Genthiner ist seit 2017 zu. „So gut wie jetzt stand es für unsere Sache schon lange nicht mehr“, sagt Lutz Nitz (Bündnis 90/Die Grünen) aus dem Genthiner Medizin-Ausschuss. Sofort habe man reagiert, machte Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) deutlich.

Für kommenden Donnerstag sei ein Termin mit den Johannitern in Stendal abgemacht worden. „Wir werden mit dem neuen Krankenhausdirektor Michael Schmidt ins Gespräch kommen und eruieren, welche Möglichkeiten sie nun sehen“, so der Bürgermeister. Es gehe darum, die vorliegenden Konzepte von Johannitern und Salus abzuwägen und zu schauen, in welcher Form sie für Genthin passen könnten.

Der Termin ist allerdings nicht der einzige zu dem Thema, denn nach den Gesprächen in Stendal werden Vertreter des Medizinausschusses nach Havelberg reisen, um dort gemeinsam mit der Initiative „Pro Krankenhaus Havelberg“ für einen weiteren Schulterschluss zu werben. „Wir sollten uns nun weiterhin gemeinsam für eine Sache stark machen, die unbedingt in beiden Städten umgesetzt werden soll.“

Derzeit sind weite Wege für die medizinische Versorgung nötig

Es ist nicht ausgeschlossen, dass das nun diskutierte Konzept später sogar ein Vorbild für den gesamten ländlichen Raum dienen kann. Wie wichtig eine solche Vor-Ort-Versorgung ist, zeigt das Beispiel einer Genthinerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, die aktuell aufgrund einer Beinverletzung einen Arzt aufsuchen musste. Da am Montag in Genthin kein Chirurg Dienst hatte, musste sie in die Notaufnahme nach Burg fahren, um sich behandeln zu lassen.

Am Dienstag habe sie die Verletzung beim vertretungsweisen Allgemeinarzt in Genthin verbinden lassen. Am Mittwoch sollte die Erkrankung wieder einem Chirurgen vorgestellt werden. Problem: Die Vertretung des derzeit abwesenden Chirurgen in der Elbe-Havel-Passage sitzt in Magdeburg. Nach vielen Telefonaten in Rathenow und Stendal wurde ein Chirurg in Stendal gefunden, der die Wunde letztlich am Donnerstag versorgte, berichtete die Genthinerin der Volksstimme.

Das Beispiel zeigt, welcher Aufwand derzeit selbst bei eher kleineren Verletzungen notwendig sein könnte. Bei akuten schweren Erkrankungen muss die Hoffnung auf eine schnelle Versorgung durch den Rettungsdienst gesetzt werden. „Wir hoffen, dass wir mit unseren Bemühungen in absehbarer Zeit eine Verbesserung der medizinischen Versorgung erreichen können“, sagt der Stadtratsvorsitzende und Mitglied im Medizinausschuss Gerd Mangelsdorf (CDU).

Havelberger Krankenschwester im Gespräch mit Kanzlerkandidatin der Grünen

Vielleicht wird die Situation in Genthin auch in einer TV-Diskussion gestreift. Die frühere Betriebsratsvorsitzende des Havelberger Krankenhauses Sandra Braun hat für den 16. September eine Einladung in die ZDF-Sendung „Klartext“ erhalten. Sie wird Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Grüne) fragen, wie sie als Kanzlerin die Klinikschließungen stoppen wolle und welche Strukturen sie ändern würde.

Sandra Braun, die seit fast 40 Jahren Krankenschwester ist, wird darauf eingehen, dass das jetzige Gesundheitssystem auf Rendite und Fallpauschalen ausgerichtet ist, weshalb kleine Krankenhäuser wie das Havelberger oder das Genthiner schließen müssen.