In Genthin muss der neue Skaterpark weiter warten

Der Genthiner Skaterpark in der Keplerstraße ist vor allem in den Sommermonaten beliebt, aber in die Jahre gekommen.

Genthin - Es war der große Hoffnungsschimmer des Jahres 2021: Mit der Neugestaltung des Volksparkes in Altenplathow sollte auch eine neue Skaterbahn im oder am Genthiner Grün entstehen. Doch dies zerschlug sich, als die Denkmalschutzbehörde jeglichen baulichen Eingriffen in den Volkspark eine Absage erteilte. „Was ist aus dem Projekt 'Neubau Skaterpark' geworden?“, fragten jüngst Leser am Volksstimme-Telefon.