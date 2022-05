In Genthin müssen sich Bürgermeister Matthias Günther und der Stadtrat zusammenraufen

Noch nie hat es in Genthin ein Abwahlverfahren gegen einen Bürgermeister gegeben. Nach dem Verbleib des Stadtchefs im Amt, war die Spannung vor der darauffolgenden Stadtratsitzung groß. Die Volksstimme bewertet den Sitzungsverlauf.

Genthin - Es lag eine gewisse Anspannung in der Luft, als der Vorsitzende Gerd Mangelsdorf (CDU) am Donnerstag die erste Stadtratssitzung nach dem gescheiterten Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Matthias Günther (parteilos), eröffnete. Denn solch ein Verfahren gab es in Genthin noch nie. Die Volksstimme nimmt den Sitzungsverlauf genauer unter die Lupe.