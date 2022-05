Wirtschaft In Genthin schwebt ein Stahlkoloss über Elbe-Havel-Kanal

Einen solchen Anblick gibt es auch für besondere Dimensionen gewöhnte Stahlbauarbeiter selten: Gestern wurde ein Bauteil für das Altarmwehr in Quitzöbel in Genthin verladen. Mehr als 100 Tonnen Stahl hingen in der Luft.