In Genthin sind die Narren los - Mit einigen Änderungen

Der Carneval Club Waschmittelwerk (CCW) feiert mit seinen Besuchern in einem anderen Saal. Beengter als früher, aber mit viel Stimmung.

Genthin - Da sind sie wieder: Zweieinhalb Jahre haben die Fans auf den Carneval Club Waschmittelwerk (CCW) warten müssen. Und was in dieser Zeit nicht alle passiert ist: Pandemie, Bundestagswahl, Abwahlverfahren in Genthin, Kulturhausschließung ... Eine Reihe der Ereignisse fand Platz im mit Evergreens und neuen Stücken gespickten Dreistundenprogramm des CCW.