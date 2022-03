In Genthin stehen 53 Wohnungen für Geflüchtete bereit

Genthin (sm) - Am Montagvormittag sind in der Genthiner Meldestelle die ersten drei aus der Ukraine geflüchteten Familien registriert worden. Wie Bürgermeister Matthias Günther informierte, wurden am Nachmittag drei weitere Familien erwartet, die meist privat in die hiesigen Familien aufgenommen wurden. Um Hilfen in Anspruch nehmen zu können, sollten sich diese so schnell wie möglich bei der Ausländerbehörde beim Landkreis melden, sich ein Dokument über ihren Schutzstatus ausstellen und auch bei der Meldebehörde in Genthin registrieren lassen.