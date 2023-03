Genthin - Auf einem Gelände hinter der Bushaltestelle in der Geschwister-Schollstraße ist aktuell ein Gelände für mögliche Bauarbeiten vorbereitet worden. Dort steht eine Eingrenzung, auch haben Anwohner in den vergangenen Tagen Personen bemerkt, die das Gelände besichtigt haben. Ein Schild gibt etwas mehr Hinweise auf das, was kommen soll: „Neubau eines Drogeriemarktes mit Parkplätzen“. Aktuell laufen in Genthin die Spekulationen über die mögliche Ansiedlung.

