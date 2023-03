In Genthin wird über Beleidigungen in Internetspielen informiert

Mit einer veranstaltung wird in Genthin über Diskriminierung und Beleidigungen in Internetspielen informiert.

Genthin - Mit dem Thema „Hate Speech“, also der Hassrede in Onlinespielen, beschäftigt sich eine Veranstaltung im Jugendhaus „Thomas Morus“ in Genthin.