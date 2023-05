In Großwulkow gibt es bald Solarstrom und Kühe an einem Ort

Großwulkow - Die Planungen für eine Agri-Photovoltaikanlage in der Nähe von Wulkow können anlaufen. Der Stadtrat in Jerichow hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht und damit das Vorhaben der Firma Sunfarming gestattet. Aufgebaut werden soll demnach eine Anlage auf rund 50 Hektar Fläche. Das ist gleichzeitig das Maximum einer Solarfläche, die laut Satzung in der Einheitsgemeinde Jerichow zulässig ist.