Evangelische Kirchengemeinde bietet zwei Kurse an, in denen erklärt wird, wie Personen auf Kirchenbildern richtig gedeutet werden können.

In Jerichow sind Teilnehmer den heiligen Frauen und schreibenden Männern auf der Spur

Links der Evangelist Lukas, rechts der Evangelist Johannes in der Kirche in Altenplathow.

Jerichow - vs/ie/sm Kunst und Kirche begegnen sich an vielen Stellen. Die evangelische Kirchengemeinde Jerichow möchte mit neuen Veranstaltungen dafür sorgen, dass Interessierte die Abbildungen an Kirchenwänden, Altären oder Fenstern besser deuten können. Pfarrerin Rebekka Prozell erläutert im neuen Gemeindebrief, worum es bei dem Angebot geht: „Sie stehen im Urlaub in einer beeindruckenden Kirche oder besuchen eine Gemäldegalerie. Sie wissen, es müssen Geschichten aus der Bibel sein, die dort abgebildet sind, aber welche?“