Osteraktion des Heimatvereins In Jerichow soll Birke bunt herausgeputzt werden

In Vorfreude auf das Osterfest wird in Jerichow am Topfmarkt am Sonnabend, 25. März, ein Ostereierbaum, eine Birke, aufgestellt. Die Jerichower sind aufgefordert, diese Birke bunt und farbenfroh herauszuputzen.