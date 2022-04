In Jerichow wird der erste Spargel im Schnee verkauft

Normalerweise bedeutet der erste Spargel auch, dass der Winter vorbei ist. In Jerichow gab es in diesem Jahr eine Ausnahme.

Jerichow (tsk) - Allerorten stehen seit Kurzem hölzerne Hütten, meist Marke Eigenbau. Sind die in Sicht, weiß man, die Spargel- und Erdbeerzeit lässt nicht mehr lange auf sich warten. Jetzt werden nach und nach die hölzernen Läden wieder hochgeklappt: Auf Parkplätzen, vor Kaufhallen oder an den Tankstellen stehen kleine hölzerne Buden und in ihnen stehen Frauen wie Antje Krüger aus Klietznick, die frisch geerntetes Obst und Gemüse anbieten.