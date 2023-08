Mit einem ganz besonderen Bonbon öffnet sich in diesem Jahr erstmals zum Tag des offenen Denkmals die Holländerwindmühle in Jerichow. Neben Mühlengeschichte hat der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow Kunst mit unters Mühlendach geholt.

In Jerichow wird Kunst unter das Dach der Mühle geholt

Denkmaltag am 10. September

Christel Woitzick mit einer kleinen Auswahl ihrer Arbeiten, denen sie an vielen Stellen ihres eigenen Hauses einen Platz gegeben hat.

Jerichow - Die Mühle in Jerichow gehört zur Geschichte des Ortes dazu. Auf einer Anhöhe einst errichtet, leistete sie den Menschen der Region treue und wichtige Dienste.

Geschichten über die Geschichte der Holländerwindmühle werden am Sonntag, 10. September, erzählt. Es gibt allerdings noch einiges mehr zu sehen an diesem Tag – etwas, das einen ganz anderen Bezug zu Jerichow hat.

Verbindung von Bauhistorie und Kunstschaffen

Wenn sich am Sonntag, 10. September, die Türen zur Holländerwindmühle öffnen, dann wird eine Frau aus Jerichow besonders aufgeregt sein. Christel Woitzick präsentiert an diesem Tag erstmals im Rahmen einer Ausstellung ihre Werke der Malerei.

Von 10 bis 17 Uhr bietet der Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow ihr hier die Möglichkeit, für die Menschen der Stadt und Region öffentlich präsent zu sein. „Nur an diesem Tag wollen wir in Verbindung mit dem Tag des offenen Denkmals diese Ausstellung zeigen“, berichtet Yvette Below, die Vereinsvorsitzende.

Deshalb werden die sieben Stunden unter dem Mühlendach zum Tag des offenen Denkmals, der deutschlandweit angeboten wird, ganz besondere sein. Zum ersten Mal ist die Mühle ihm Rahmen des Denkmaltages geöffnet. Zum ersten Mal wird Kunst hier ausgestellt. Auch die Stadtkirche wird am 10. September für Interessenten geöffnet sein.

Wie soll der Tag ablaufen? Yvette Below erklärt den Plan. „Neben den Mühlenfreunden laden wir auch alle Kunstinteressenten ein. Um 10 Uhr findet die Eröffnung einer Vernissage mit einem kleinen Sektempfang statt.“ Danach stehen Ulrich Rode und Joachim Müller den Interessenten der Mühle für Fragen zur Verfügung. Sie sind es, die zum Tag des offenen Denkmals über die Geschichte des Objektes berichten können.

Christel Woitzick freut sich, zum ersten Mal eine so große und eigene Ausstellung zu bekommen. Die 67-Jährige, die nur wenige hundert Meter von der Holländerwindmühle entfernt zu Hause ist, erzählt, dass sie durch einen „dummen Zufall“ zur Malerei gefunden habe. Die gelernte Buchhändlerin, die nach der Wende bis zum Eintritt in das Rentnerdasein im Baumarkt gearbeitet hatte, sei durch eine Bekannte zu einem Malkurs mit Georg Leonhardt gekommen. Und sie erinnert sich noch: „Die Anfänge waren sehr schwer.“ Später habe sie sich den Mittwochsmalern in Genthin angeschlossen. Seit 2020 nimmt dieses Hobby einen großen Teil ihrer Freizeit ein.

Abstraktes und Stillleben in Acryl

Eines stellt die Frau aus Jerichow klar: „Ich bin keine Menschenmalerin.“ Das bedeutet: Sie liebt das Abstrakte. Sie probiert und experimentiert. Am liebsten male sie frei weg, arbeite gern mit Spachtelmasse. Deshalb werden Abstraktes und Stillleben die Ausstellung in der Mühle bestimmen.

Die Bilder von Christel Woitzick sind farbenfroh, nicht übergroß und auch nicht winzig. „Noch entstehen sie im Keller“, sagt sie. Doch ab dem nächsten Jahr vielleicht könne sie in ihrem eigenen Atelier im Garten im ehemaligen Stall ihrer Leidenschaft nachgehen. „Mein Mann ist gerade fleißig und baut aus“, erzählt sie.

Während die Ruheständlerin nach ihrer Arbeitszeit den Weg zur Malerei wiederfinden musste, denn „als Kind konnte ich schon sehr gut zeichnen“, sagt sie, pflegt sie andere Leidenschaften auch weiterhin. Dazu gehören als gelernte Buchhändlerin das Lesen. Auch strickt und häkelt sie gern, gehört zum Handarbeitskreis, der in Jerichow in diesem Jahr gebildet wurde. Und auch der Garten beschäftigt die 67-Jährige vor allem während der wärmeren Jahreszeit.

Hatte Christel Woitzick in der jüngeren Vergangenheit bereits die Gelegenheit, im Bürgerhaus bei den Treffen der Volkssolidarität ihre Arbeiten zu zeigen, begleitete sie auch schon einige Marktstände, Kreativtage und Feiern, war zuletzt beim Dorffest in Redekin mit einigen Arbeiten dabei.

Welche ihrer vielen Arbeiten sie mit in die Mühle nehmen wird und wie viele es am Ende sein werden, das kann sie noch nicht sagen. Das wird sie entscheiden, wenn der Mühlenraum sich ihr öffnet und sie einen Tag vor dem Tag des offenen Denkmals alles für ihre erste Vernissage vorbereiten wird.

Nur an diesem einen Sonntag

Im Übrigen werden die Werke nach dem Tag des offenen Denkmals wieder abgenommen. Wer sich also ein Bild von den Kunststücken machen möchte, sollte sich den 10. September für einen Besuch in Jerichow vormerken.

Für den Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow ist die Kombination aus Geschichte und Kunst eine Premiere und zugleich auch etwas Besonderes. „Wir freuen uns sehr, auf diese Weise das Spektrum unseres Vereinsangebotes erweitern zu können“, sagt Yvette Below.