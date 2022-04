In Paplitz darf bald wieder auf dem Spielplatz gerutscht werden

Paplitz/Genthin - Hoffnung für den Spielplatz in Paplitz. Die Stadt Genthin kümmert sich nun um den Erhalt und die Herrichtung des Geländes, so dass die derzeit gesperrte Rutsche wieder genutzt werden kann. Seit einigen Monaten ist diese gesperrt und wächst zu. Nachdem sich Anwohner an die Volksstimme und an Ortsbürgermeister Stefan Ohle gewendet hatten, kam nach einer Berichterstattung der Volksstimme Bewegung in die Sache.