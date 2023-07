Ein buntes Programm erwartet die Besucher am 13. August auf dem Festplatz in Parey. Die Volksstimme stellt einige der Mitwirkenden vor.

Parey - Zu den Stammgästen des Fests der Vereine gehört das Schalmeienorchester Parey. Es feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Vorsitzender ist Carsten Hannig. Im Jahr 1974 wurde das Schalmeienorchester wieder aktiviert. Von 1948 bis 1964 gab es schon einmal eine Schalmeienkapelle in Parey, die vom damaligen Bürgermeister Wernstedt initiiert wurde. Das Orchester war damals als Arbeitsgemeinschaft der Schule angegliedert, das MLK Parey (Stahlbau) leistete finanzielle Unterstützung. Hauptsächlich Märsche wurden damals gespielt, um Umzüge begleiten zu können.

Bei der ersten Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften, damals in Wernigerode, wurden die Pareyer Sieger. 1983 und 1987 nahmen sie an den Turn- und Sportfesten in Leipzig teil, mit großen Aufmärschen im Zentralstadion. Mit der Wende kam der Einbruch bei den Mitgliederzahlen, viele gingen weg aus Parey wegen der Arbeit, die Anbindung als Arbeitsgemeinschaft an die Schule war nicht mehr gegeben.

Ensemble ist über Landesgrenzen bekannt

1991 wurde die Vereinsgründung in Angriff genommen. In diesem Jahr fuhren die Pareyer auch zu ihrem ersten Auftritt in die alten Bundesländer, nach Wolfsburg. 1994 gab es dann den Erfolg bei den Landesmeisterschaften: Die Pareyer holten den Titel. Es folgten Jahre mit stetigem Auf und Ab, was die Mitgliederzahlen angeht, es gab mehrere Umzüge des Vereinssitzes. Diese Odyssee endete vor 10 Jahren: Zur Feier des 30-jährigen Bestehens feierte das Orchester gleichzeitig die Einweihung der Räume im heutigen Vereinshaus. Anfragen für Veranstaltungen gibt es genug für das Schalmeienorchester. Doch nicht immer gelingt es, diese auch anzunehmen. Gründe sind unter anderem der fehlende Nachwuchs.

Das Schalmeienorchester gibt am 13. August von 12 bis 12.45 Uhr ein Konzert auf dem Festplatz.

Das Ensemble „ICE CREAM live“ ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Das Ensemble besteht aus der AG Kindertanz, AG Jugendtanz und AG Gesang. Es werden Programme für Familienfeiern, Dorf- und Stadtfeste, Betriebsfeiern, Weihnachtsmärkte und vieles mehr gestaltet. Auch sind die Tanzgruppen und die Sänger einzeln unterwegs. Das Motto von „ICE CREAM live“ lautet: Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam können wir etwas bewegen! Das Ensemble ist im Jugendhaus Parey integriert. "ICE CREAM live“ hat mit seinen Auftritten, die über die Landesgrenze hinaus bekannt sind, das Publikum mit Gesang und Tanz schon sehr oft begeistert. „ICE CREAM live“ gastiert von 15.15 bis 16.30 Uhr mit Tanz und Gesang auf der Festbühne.

Chorgemeinschaft wird 2024 40 Jahre alt

Die Chorgemeinschaft Hohenseeden wurde am 1. März 1984 gegründet. Ins Rollen war alles durch einen Aufruf von Karin Möbus, Inge Kremkau und Thomas Schöbel gekommen. Da waren es etwa zehn, zwölf Leute. Einige kamen dann noch aus umliegenden Orten dazu. Getroffen hatten sie sich damals im Kulturhaus in Hohenseeden. Schließlich waren es etwa 20 Sangesfreunde, die anfangs zusammen mit der Chorgemeinschaft Stremme/Karow gesungen haben. Aber schon nach ein, zwei Jahren sang der Hohenseedener Chor selbständig beim Konzert in der Klosterkirche Jerichow.

Mit der politischen Wende 1989 begannen die Schwierigkeiten. Zeitweise waren es weniger als zehn Leute. Verstärkung wurde dringend gesucht. 1998 konnten dann Sangesfreunde aus dem ehemaligen Pareyer Chor dazu gewonnen werden, und als sich der Frauenchor Parchen auflöste, wurden dessen Mitglieder zum Teil mit aufgenommen, und weitere kamen dazu.

Seit der Gründung stand Thomas Schöbel dem Chor als Leiter vor. Damals nannte sich die Chorgemeinschaft noch Gemischter Chor Hohenseeden. Als Mitte der 90er Jahre Mitglieder aus umliegenden Orten wie Parchen oder Güsen dazu gewonnen wurden, zählte der Chor zu dieser Zeit 37 Mitglieder. Aus diesem Anlass wurde der Chor in Chorgemeinschaft Hohenseeden umbenannt.

Nach gut 31 Jahren hatte Thomas Schöbel im Mai 2015 sein Amt als Chorleiter der Chorgemeinschaft Hohenseeden endgültig aufgegeben. Jürgen Töpfer übernahm übergangsweise bis Anfang 2018. Dann erfolgte die Trennung. Eineinhalb Jahre wurde nicht mehr gesungen, bis sich mit Stephan Senftleben aus Derben ein neuer Chorleiter gefunden hatte. Seitdem geht es mit der Chorgemeinschaft Hohenseeden wieder bergauf. Anliegen des Chores war und ist es, das nationale und internationale Volkslied zu pflegen und die Freude an der Musik zu vermitteln. Die Chorgemeinschaft Hohenseeden gibt von 12.45 bis 13.15 Uhr Kostproben ihres Könnens.