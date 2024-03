In Redekin bei Jerichow Autos beschmiert und beschädigt: Wenn der Zoff unter Nachbarn eskaliert

In Redekin ärgern sich Nachbarn mit dem Abstellen der Autos gegenseitig.

Redekin - Ein gesunder Streit kann oftmals Lösungswege aufzeigen. Auch unter Nachbarn, die schon seit Jahrzehnten zusammen wohnen. In Redekin jedoch schaukelt sich eine Auseinandersetzung hoch, die der Ortschaftsrat jetzt ein für alle Mal beenden will. Denn das, was dort passiert findet kaum noch jemand gut.