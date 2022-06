In Roßdorf sind Hexen auf dem Wasser

Das 30. Brühtrogpaddeln in der Jerichower Ortschaft Roßdorf stieß auf große Publikumsresonanz. Auch ganz besondere Teilnehmer waren am Start.

Roßdorf - Beste Stimmung und bestes Wetter am Altarm in Roßdorf. Unter der Brühtrogbrücke gab es am Sonnabend wieder das beliebte und lang erwartete Brühtrogpaddeln.

Zum Auftakt gab es auch in diesem Jahr ein Rennen mit besonderen Teilnehmern. Diesmal gingen Hexen an den Start und bewiesen, dass sie nicht nur auf dem Besen schnell vorankommen sondern auch im Brühtrog auf dem Wasser. Nach den Hexen in den Schwimmenden Trögen, waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis ins hohe Alter im Wettbewerb am Start.

Tüftleralarm mit Hexen und Impfzentrum

Auch den Tüftleralarm gab es. Dabei hatten findige Hobbybastler wieder besondere Schwimmfahrzeuge aufs Wasser gebracht. Dort waren auch die Hexen zuerst am Start. Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr: Ein schwimmendes Affenpocken-Impfzentrum. mal sehen, wann der Landkreis es in sein Angebot aufnehmen muss, hieß es am Rande der Veranstaltung.

Diese wird am Sonnabend mit der Siegerehrung im Roßdorfer Lehnshof (ab 17.30 Uhr) und einem Rockkonzert der Band „Beat Boys“ (ab 20 Uhr) abgeschlossen.