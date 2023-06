Die Hort-Kinder haben ihren Bereich in der Kita und beteiligten sich am Festprogramm.

Tucheim - 30 Jahre besteht die Kita „Spatzenhausen“ in diesem Jahr. In den vergangenen Monaten war die einrichtung in den Schlagzeilen, da es mit der Planung für einen Neubau nicht vorwärts geht. Aber beim großen Familienfest war das nur ganz am Rande Thema. In erster Linie feierten Kinder, Eltern und Erzieher ihre Einrichtung.