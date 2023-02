Anhaltend ungemütliches Winterwetter versperret dem Team des Zabakucker Touristenzentrum nicht den Blick auf den Saisonstart am 1. April. Darauf wird zielstrebig hingearbeitet.

In Zabakuck ist Saisonstart nicht mehr weit

Zabakuck - Während still der Kiessee in der Winterruhe liegt, herrscht in der Rezeption des Touristenzentrums auch ohne Gäste rege Betriebsamkeit.