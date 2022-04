Interkulturelle Woche im Jerichower Land beginnt mit Gottesdienst in Altenplathower Dorfkirche

Gut 30 000 Euro stehen für Veranstaltungen in Genthin, Burg, Steinitz, Jerichow, Parey, Tucheim, Brettin, Schlagenthin, Wulkow, Möckern, Hohenwarthe und Friedensau bereit.

Genthin/Burg (sm) - Mit einem interkulturellen Gottesdienst beginnt am Sonntag in der Altenplathower Dorfkirche um zehn Uhr die diesjährige Interkulturelle Woche im Jerichower Land. Mit einem Mitbring-Buffet wird anschließend ein gemütliches Beisammensein auf dem Kirchplatz gestaltet. Insgesamt 38 Akteure kümmern sich vom 26. September bis 3. Oktober um 60 Veranstaltungen, die unter dem Motto „#offengeht“ stehen. Gut 30 000 Euro stehen für Veranstaltungen in Genthin, Burg, Steinitz, Jerichow, Parey, Tucheim, Brettin, Schlagenthin, Wulkow, Möckern, Hohenwarthe und Friedensau bereit.