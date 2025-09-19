weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Interkulturelle Woche 2025 Interkulturelle Woche in Genthin: Mit Herzblut für eine bunte und offene Gesellschaft

In Genthin laufen die Vorbereitungen für die Interkulturelle Woche auf Hochtouren – voller Vorfreude und Engagement. Elke Förste gibt erste Einblicke.

Von Robert Sonntag 19.09.2025, 16:23
Elke Förste von der Koordinierungsstelle des Bundesprogrammes „Demokratie leben“ ist für die Organisation der interkulturellen Woche verantwortlich.
Foto: Mike Fleske

Genthin - Am Sonntag, dem 21. September, beginnt die Interkulturelle Woche im Jerichower Land – ein Aktionszeitraum, der bundesweit für Vielfalt, Offenheit und ein respektvolles Miteinander steht. Den Auftakt macht in diesem Jahr die Stadt Burg mit einem bunten Programm, das vor allem Kinder in den Mittelpunkt stellt.