Intermedialer Abend: Genthiner können einen anderen Blick auf Afrika werfen

Genthin - Die Interkulturelle Woche im Jerichower Land läuft. Am 26. September präsentiert Volksstimme-Redakteur Mike Fleske einen intermedialen Vortrag unter dem Titel „Afrika mit anderen Augen“.

Zugeschaltet wird dann die Sachbuchautorin und Journalistin Lena Wendt. Sie wurde mit ihrem Film „Reiss aus“ sowie dem dazugehörigen Buch bekannt und erzählt in ihrem vor wenigen Monaten erschienenen Werk „Danke, Afrika!“ von Reisen, die sie innerhalb von zwölf Jahren in 25 afrikanische Länder führten. Ihre Leidenschaft für den afrikanischen Kontinent ist so groß, dass sie seit 2020 in Marokko lebt und dort eine neue Heimat gefunden hat.

Gespräche bei Snacks und Kaffee

Der Vortrag ist in drei 30-minütige Blöcke geteilt. In den Pausen kann der Kulinarik Afrikas nachgespürt werden. Es gibt afrikanische Bananensuppe, afrikanisches Brot, Kaffee und Tee sowie Snacks – von Bananenchips bis zu getrockneten Ananasringen. Beginn ist um 18 Uhr in der Jungen Kirche in der Großen Schulstraße. Der Eintritt ist frei.

Am Nachmittag können sich Interessierte mit der Geschichte des Ortes Tucheim vor und während der Wendezeit beschäftigen. Die langjährige Jugendclubleiterin Marina Wöhling vermittelt die Historie des Ortes anhand von Bildern. Auch hier ist der Eintritt frei. Beginn ist um 15 Uhr im Jugendclub Tucheim.