Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gladau. - Immer neue Anfragen von Investoren werden an die Ortschaften im Genthiner Raum herangetragen. Alle wollen gewerbliche Photovoltaik-Freiflächenanlagen errichten. Die jüngste: Eine HKM Strommanufakturen GmbH mit Sitz in Lietzen - einer Gemeinde im Südosten des Landkreises Märkisch-Oderland in Brandenburg - will in Gladau auf rund 100 Hektar eine solche Anlage bauen.