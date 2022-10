Ist die Bahnhofssanierung in Zerbst ein Vorbild für historisches Genthiner Gebäude?

Das bröckelnde Bahnhofsgebäude in Zerbst könnte bald saniert werden. Grund sind zwei glückliche Umstände: neue Besitzer und ein Förderprogramm, in das eine Sanierung passen würde. Ein Vorbild für den Genthiner Bahnhof? Ein Check.

Die Deutsche Bahn AG hat in den verangenen Jahren investiert, um den Bahnhof in Genthin attraktiver zu machen. Davon ausgenommen ist das Bahnhofsgebäude. Das gehört nicht mehr der Bahn.

Genthin - In Zerbst gibt es Hoffnung für das historische, aber marode Bahnhofsgebäude. Das Ehepaar Jenny und Christian Schulz aus Tangermünde ist seit etwas mehr als einem Jahr Besitzer des Gebäudes und will dem Haus neues Leben einhauchen. Vorsichtig wächst in Zerbst die Zuversicht, dass bald eine Sanierung des Bauwerkes beginnen könnte. Denn die Besitzer haben ein Projekt angemeldet, das auf das Interesse der Staatskanzlei in Magdeburg stieß und das möglicherweise mit einer Förderung der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (Nasa) kombiniert werden könnte. Ein Vorbild für den Genthiner Bahnhof?