Zweiter Waldbrand in einem ort in 24 Stunden. Drei Gemeindewehren sind über mehrere Stunden im Einsatz. Möglicherweise sind die Brände absichtlich gelegt worden.

Ist in Ferchland ein Feuerteufel am Werk?

Genthin/Burg - Eine Reihe von Waldbränden haben die Feuerwehren in den vergangen Wochen in Atem gehalten. Am Sonntag und am Montag brannten nun Waldflächen bei Ferchland. Dort waren 46 Einsatzkräfte aus den Wehren Elbe-Parey, Jerichow und Genthin mehr als vier Stunden

vor Ort, um der Flammen Herr zu werden. „Auf 3000 Quadratmeter stand Wald in der Nähe der Ferchländer Touristenstation in Flammen“, erläuterte der Elbe-Pareyer Gemeindewehrleiter Steve Flügge.